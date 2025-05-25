Аморим обратится к фанатам МЮ после завершения последнего матча в АПЛ

Рубен соблюдет традиции и извинится перед болельщиками за провальный сезон.

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим будет следовать многолетней традиции и обратится к фанатам МЮ после завершения последнего тура в АПЛ, как делали это его предшественники. Об этом заявил сам португалец.

По словам Аморима, он не будет пытаться объяснять причины провала, а извинится перед болельщиками за то, что он произошел.

"Это будет извинение. Я думаю, это очевидно, у меня нет времени что-то объяснять.

Я буду честен с фанатами и буду говорить то, что я думаю, и особенно о том, что я чувствую.

Это традиция, и мы должны ее соблюдать. Я знаю, что тренер обращается к фанатам, и я это сделаю, это меньшее, что я могу сделать.

Я знаю, что я хотел бы сказать, но точно решу во время матча. Если и был сезон, когда это необходимо сделать, то это он", - сказал Рубен.

В текущем сезоне Манчестер Юнайтед занял 16-е место в АПЛ и проиграл в финале Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Аморим намерен попрощаться с одной из звезд МЮ.

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