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Футбол

Степанов отличился дублем в товарищеском матче за немецкий клуб

Нюрнберг разгромил один из региональных клубов.
Вчера, 22:24

Немецкий Нюрнберг, за который в аренде выступает Артем Степанов, начал подготовку к следующему сезону.

Клуб из второй Бундеслиги в товарищеском матче разгромил Герзбрюк со счетом 0:13. Степанов отыграл 45 минут и оформил дубль.

После игры украинский форвард поделился своими эмоциями от неофициального дебюта.

«При таких температурах сегодня было очень тяжело, но это часть подготовки. Нам нужно много работать. Конечно, я рад своим первым голам, но в целом доволен игрой команды. Было также очень приятно, что пришло так много болельщиков».

Напомним, ранее сообщалось, что итальянский топ-клуб интересуется Ярмолюком.

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