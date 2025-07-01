Степанов отличился дублем в товарищеском матче за немецкий клуб
Нюрнберг разгромил один из региональных клубов.
Немецкий Нюрнберг, за который в аренде выступает Артем Степанов, начал подготовку к следующему сезону.
Клуб из второй Бундеслиги в товарищеском матче разгромил Герзбрюк со счетом 0:13. Степанов отыграл 45 минут и оформил дубль.
После игры украинский форвард поделился своими эмоциями от неофициального дебюта.
«При таких температурах сегодня было очень тяжело, но это часть подготовки. Нам нужно много работать. Конечно, я рад своим первым голам, но в целом доволен игрой команды. Было также очень приятно, что пришло так много болельщиков».
Напомним, ранее сообщалось, что итальянский топ-клуб интересуется Ярмолюком.
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