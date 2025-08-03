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Футбол

Забарный должен стать игроком ПСЖ на следующей неделе

Украинец в шаге от переходу в стан парижан.
Сегодня, 11:07       Автор: Василий Медвидь

Украинец Илья Забарный становится все ближе к трансферу в стан ПСЖ.

По информации Фабрицио Романо, о сделке должны объявить на следующей неделе. На это надеются все причастные стороны.

То же самое касается и голкипера Люки Шевалье, который вероятно станет формальной заменой россиянину Матвею Сафонову. Оба перехода на стадии завершения.

Напомним, ранее сообщалось, что Сафонова предложили турецкому гранду

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