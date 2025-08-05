Звезда Реала изменил решение относительно своего будущего

Родриго теперь готов бороться за место в старте.

Звезда мадридского Реала Родриго Гоэс изменил свое отношение к месту в команде.

Как сообщает издание Mirror, бразилец решил, что готов доказывать тренеру Хаби Алонсо свою ценность и хочет остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны топ-клубов АПЛ. Ранее он хотел покинуть Мадрид для того, чтобы стабильно играть в основе.

В услугах Гоэса в течение летнего трансферного окна были заинтересованы Ливерпуль и Арсенал. Также приписывали интерес Тоттенгему, но эти слухи были быстро опровергнуты.

Родриго провел в прошлом сезоне 42 матча, забив 15 голов и отдав 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 млн евро.

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