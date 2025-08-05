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Футбол

Немецкий топ-клуб начал переговоры о трансфере таланта Ливерпуля

Гарви Эллиотт может оказаться в РБ Лейпциге.
Вчера, 23:41       Автор: Василий Медвидь

Немецкий РБ Лейпциг ищет замену своему лидеру Хави Симонсу, который в шаге от трансфера в Челси.

Как сообщает Давид Орнштейн, «быки» инициировали старт переговоров по трансферу Гарви Эллиотта. Разговор с Ливерпулем находится на начальной стадии.

Эллиотт только один из кандидатов для РБ Лейпциг, но его трансфер будет достаточно легко оформить, поскольку мерсисайдцы не готовы давать ему то игровое время, на которое он рассчитывает.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль продал своего таланта во французский топ-клуб.

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