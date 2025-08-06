Полесье своеобразно поддержало Динамо после поражения Пафоса

Житомиряне отыгрались, значит и киевляне смогут.

Житомирское Полесье не прошло мимо поражения Динамо от кипрского Пафоса.

«Волки» своеобразно поддержали «бело-синих», напомнив, что они также проиграли Санта-Коломе первый матч в прошлом раунде квалификации Лиги конференций.

"Ай. Динамо, все будет хорошо.

У нас первый матч с андоррцами тоже пошел не по плану. Верим, что победим", - написал SMM-ник житомирян в Twitter.

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