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Футбол

Полесье своеобразно поддержало Динамо после поражения Пафоса

Житомиряне отыгрались, значит и киевляне смогут.
Сегодня, 00:59       Автор: Василий Медвидь

Житомирское Полесье не прошло мимо поражения Динамо от кипрского Пафоса.

«Волки» своеобразно поддержали «бело-синих», напомнив, что они также проиграли Санта-Коломе первый матч в прошлом раунде квалификации Лиги конференций.

"Ай. Динамо, все будет хорошо.

У нас первый матч с андоррцами тоже пошел не по плану. Верим, что победим", - написал SMM-ник житомирян в Twitter.

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