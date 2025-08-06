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Футбол

Саудовский топ-клуб договорился с Ливерпулем о переходе их форварда

Дарвин Нуньес может оказаться в Аль-Хиляле.
Сегодня, 09:35       Автор: Василий Медвидь

Нападающий Ливерпуля Дарвин Нуньес стал на шаг ближе к уходу из клуба.

Как сообщает Фабрицио Романо, Аль-Хиляль договорился с руководством мерсисайдцев об условиях потенциального трансфера. Теперь дело за игроком.

Финансовые детали сделки не сообщаются. Однако ранее из других источников поступала информация, что Ливерпуль готов отпустить уругвайца за сумму от 55 до 70 млн евро.

Дарвин не спешит принимать предложение саудовского клуба, поскольку хочет остаться в Европе, однако среди европейских клубов пока ни один не договорился с Ливерпулем.

Стоит отметить, что Нуньеса в составе «синих» очень хочет видеть их руководитель Симоне Индзаги.

Напомним, ранее сообщалось, что талант Ливерпуля может оказаться в немецком топ-клубе

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