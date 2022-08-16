Экс-футболист Арсенала объявил о завершении карьеры
Бывший защитник лондонского Аренала и сборной Испании Начо Монреаль заявил, что завершил карьеру игрока.
Испанец сообщил, что принял решение в связи с участившимися болями в колене.
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"36 лет играю в футбол. 16 как профессионал. Нагружая свое тело и доводя его до предела, о котором я бы никогда не подумал. Мое колено посылает мне сообщения… громко и четко;
Я злюсь? НЕТ! Я слушаю это, принимаю ситуацию и спасибо за все. Этап окончен. Начинается другой. Я счастлив и чувствую себя хорошо.
Еще раз... Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ХОРОШО!!! И это оставляет меня в покое. Жизнь – это подарок, и я люблю быть благодарным", - написал Монреаль в Instagram.
Последней командой игрока был Реал Сосьедад. Футболист выступал за "бело-голубых" с 2019 года.
В течении 6 лет Монреаль выступал за Арсенал, выиграв с клубом три Кубка и три Суперкубка Англии.