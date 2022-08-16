iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-футболист Арсенала объявил о завершении карьеры

Начо Монреаль "повесил бутсы на гвоздь" в возрасте 36 лет.
Вчера, 19:27
Начо Монреаль / Getty Images
Начо Монреаль / Getty Images
0 0 0

Бывший защитник лондонского Аренала и сборной Испании Начо Монреаль заявил, что завершил карьеру игрока.

Испанец сообщил, что принял решение в связи с участившимися болями в колене.

Читай также: Буффон высказался о завершении карьеры

"36 лет играю в футбол. 16 как профессионал. Нагружая свое тело и доводя его до предела, о котором я бы никогда не подумал. Мое колено посылает мне сообщения… громко и четко;

Я злюсь? НЕТ! Я слушаю это, принимаю ситуацию и спасибо за все. Этап окончен. Начинается другой. Я счастлив и чувствую себя хорошо.

Еще раз... Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ХОРОШО!!! И это оставляет меня в покое. Жизнь – это подарок, и я люблю быть благодарным", - написал Монреаль в Instagram.

Последней командой игрока был Реал Сосьедад. Футболист выступал за "бело-голубых" с 2019 года.

В течении 6 лет Монреаль выступал за Арсенал, выиграв с клубом три Кубка и три Суперкубка Англии.

0 0 0

Статьи по теме

Хавбек Динамо - о матче с Бенфикой: Если мы выполним указания Луческу, то все будет хорошо Хавбек Динамо - о матче с Бенфикой: Если мы выполним указания Луческу, то все будет хорошо
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Костюк победила на старте турнира серии WTA1000 в США Костюк победила на старте турнира серии WTA1000 в США
Хавбек Бенфики: Динамо организованная команда, поэтому нам придется постараться Хавбек Бенфики: Динамо организованная команда, поэтому нам придется постараться
Помочь журналистам

Видео

Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Самая быстрая травма в истории": Санчес оконфузился при приветствие фанатов Марселя
просмотров
ТОП-трансферы межсезонья: Ювентус усилился полузащитником Айнтрахта
просмотров

Последние новости

Европа00:31
Хавбек Динамо - о матче с Бенфикой: Если мы выполним указания Луческу, то все будет хорошо
Лига Чемпионов00:01
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Вчера, 23:36
Теннис23:36
Костюк победила на старте турнира серии WTA1000 в США
Европа23:10
Хавбек Бенфики: Динамо организованная команда, поэтому нам придется постараться
Европа22:45
Бешикташ намерен заполучить хавбека Эвертона Миколенко
Бокс22:16
Усик - Джошуа: запись онлайн-трансляции открытой тренировки
Европа22:13
Тренер Бенфики - о матче с Динамо: Ждем встречи с максимально мотивированным соперником
Европа21:43
Тоттенхэм может приобрести Малиновского - источник
Футбол21:20
Защитник Баварии перейдет в Севилью
Водные20:54
Евро по водным видам спорта: Украина удерживает второе место в медальном зачете
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK