Челси - Манчестер Юнайтед: прогноз на матч АПЛ 22.10.2022

Команды встретятся в 13-м туре чемпионата Англии-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В рамках очередного тура чемпионата Англии пройдет одно из самых интересных противостояний в местном футболе – лондонский Челси встретится с Манчестер Юнайтед.

Матч между Челси – МЮ пройдет субботу, 22 октября в Лондоне на домашней арене "синих" Стемфорд Бридж. Обе команды начали сезон возможно не так хорошо, как хотелось бы, а потому прогноз на этот матч оставить будет достаточно не просто, ведь оба коллектива могут как одержать победу, так и запросто уступить.

Отметим, что для Манчестер Юнайтед этот поединок будет вторым против противника с так называемой топ-6 английской Премьер-лиги. В предыдущем матче они встречались с Тоттенхэмом.

Коэффициент и ставки на матч 13-го тура АПЛ Челси - МЮ

Челси начал нынешнюю кампанию очень плохо и в первых пяти турах выиграл только два матча, а еще два проиграл. Последний матч под руководством Томаса Тухеля в АПЛ команда выиграла, а после прихода Грэма Поттера продолжила побеждать раз за разом.

У МЮ ситуация похожая, но в последних матчах они снова немного забуксовали и даже пропустили Челси в турнирной таблице.

Пока сделать прогноз на этот поединок трудно, но ставки экспертов и аналитиков больше склоняются к победе Челси.

Источник: Getty Images

Прогноз букмекеров на матч Челси - МЮ:

Победа Челси: 1,9-2,0

Ничья: 3,75

Победа МЮ: 3,7-3,8

Кроме того букмекеры верят в то, что голов в этом матче будет больше двух. Да, коэффициент на то, что команды на двоих смогут забить минимум три мяча дают от 1,7 до 1,8.

Хотя при этом минимально наиболее вероятным счетом встречи считают минимальную победу (1:0) от Челси, но коэффициент на такой точный счет на несколько меньше, чем на счет 2:1 в пользу "пенсионеров" и равны они около 9,0.

Статистика противостояния Челси и Манчестер Юнайтед

Оба коллектива имеют более чем столетнюю историю и за это время провели невероятно большое количество матчей друг против друга, более того они даже встречались между собой в финале Лиги чемпионов 2008 года.

Поэтому их статистика противостояния очень богата и насчитывает почти 200 встреч, первая из которых состоялась еще в 1905 году и завершилась нулевой ничьей.

Челси – МЮ (статистика в АПЛ)

45 Победы 63

52 Ничьи 52

194 Голы 251

Следует отметить, что последние четыре поединка команд завершились ничейными результатами. В сезоне-2020/21 команды обменялись нулевыми ничьими, а в прошлом розыгрыше дважды сыграли по 1:1.

Интересен также и тот факт, что в АПЛ "красные дьяволы" побеждали Челси почти одинаково часто как дома, так и на выезде - 31 победа на Стемфорде и 32 на Олд Траффорде.