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Футбол

Мудрик может уйти в ПСЖ за невероятную сумму

Украинец уже в январе имеет возможность стать одним из самых дорогих игроков мира.
Сегодня, 17:14
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик
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Французский ПСЖ довольно серьезно нацелен на приобретение Михаила Мудрика.

Как сообщает издание Sport MediaSet, парижский гранд уже зимой готов купить украинского вингера.

Чтобы обогнать в гонке за футболиста своих конкурентов руководство клуба может выложить за игрока 100 млн евро.

Если ПСЖ действительно решится на это, то Мудрик войдет в топ-15 самых дорогих футболистов в истории, обогнав Антони, находящегося на 13 позиции.

В нынешнем сезоне украинец провел 12 матчей в чемпионате Украины и Лиге чемпионов, забив 7 голов и отдав 7 результативных передач.

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