Мудрик может уйти в ПСЖ за невероятную сумму

Украинец уже в январе имеет возможность стать одним из самых дорогих игроков мира.

Французский ПСЖ довольно серьезно нацелен на приобретение Михаила Мудрика.

Как сообщает издание Sport MediaSet, парижский гранд уже зимой готов купить украинского вингера.

Чтобы обогнать в гонке за футболиста своих конкурентов руководство клуба может выложить за игрока 100 млн евро.

Если ПСЖ действительно решится на это, то Мудрик войдет в топ-15 самых дорогих футболистов в истории, обогнав Антони, находящегося на 13 позиции.

В нынешнем сезоне украинец провел 12 матчей в чемпионате Украины и Лиге чемпионов, забив 7 голов и отдав 7 результативных передач.