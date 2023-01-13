Клубный чемпионат мира 2023: результаты жеребьевки
Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира 2023 года.
В Марокко прошла церемония жеребьевки Клубного чемпионата мира 2023 года, который состоится в начале февраля.
В турнире примут участие лучшие команды каждого континента, а также чемпион страны, принимающий турнир - Марокко:
- Реал Мадрид (Испания),
- Фламенго (Бразилия),
- Аль-Хиляль (Саудовская Аравия),
- Аль-Ахли (Египет),
- Окленд Сити (Новая Зеландия),
- Сиэтл Саундерс (США),
- Видад (Марокко).
Лучшие команды Европы (Реал) и Южной Америки (Фламенго) откроют турнир со стадии полуфиналов.
Результаты жеребьевки клубного ЧМ-2023
1-й раунд: Аль-Ахли - Окленд Сити (матч №1)
2-й раунд: Сиэтл - победитель матча №1 (матч №2)
2-й раунд: Видад - Аль-Хиляль (матч №3)
Полуфинал: Фламенго – победитель матча №3
Полуфинал: Победитель матча №2 – Реал Мадрид
Финальный матч турнира пройдет 11 февраля. Стартует клубный ЧМ-2023 1 февраля.