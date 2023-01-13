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Клубный чемпионат мира 2023: результаты жеребьевки

Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира 2023 года.
Сегодня, 15:11
Клубный чемпионат мира
Клубный чемпионат мира

В Марокко прошла церемония жеребьевки Клубного чемпионата мира 2023 года, который состоится в начале февраля.

В турнире примут участие лучшие команды каждого континента, а также чемпион страны, принимающий турнир - Марокко:

  • Реал Мадрид (Испания),
  • Фламенго (Бразилия),
  • Аль-Хиляль (Саудовская Аравия),
  • Аль-Ахли (Египет),
  • Окленд Сити (Новая Зеландия),
  • Сиэтл Саундерс (США),
  • Видад (Марокко).

Лучшие команды Европы (Реал) и Южной Америки (Фламенго) откроют турнир со стадии полуфиналов.

Результаты жеребьевки клубного ЧМ-2023

1-й раунд: Аль-Ахли - Окленд Сити (матч №1)

2-й раунд: Сиэтл - победитель матча №1 (матч №2)

2-й раунд: Видад - Аль-Хиляль (матч №3)

Полуфинал: Фламенго – победитель матча №3

Полуфинал: Победитель матча №2 – Реал Мадрид

Финальный матч турнира пройдет 11 февраля. Стартует клубный ЧМ-2023 1 февраля.


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