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Ливерпуль - Челси 0:0 обзор и результат матча чемпионата Англии 21.01.2023

Несмотря на это, украинец довольно неплохо проявил себя в своем дебюте.
Сегодня, 16:31
Михаил Мудрик и Джеймс Милнер
Михаил Мудрик и Джеймс Милнер

В рамках 21 тура чемпионата Англии Челси в гостях встретился с Ливерпулем.

Данный матч был одним из центральных, хотя команды находятся не в лучшей форме.

Кризис обоих команд дал о себе знать на футбольном поле. Между коллективами Грэма Поттера и Юргена Клоппа в первом тайме была равная борьба.

Через 10 минут после возобновления встречи случился дебют украинца Михаила Мудрика за "синих". Вингер освежил игру своей команы, но затем Ливерпулю удалось снова выровнять положение.

В концовке встречи у обоих команд возникли шансы вырвать ничью. Сперва все тот же Мудрик смог вырезать передачу на Чуквуэмэку, однако удар молодого англичанина был заблокирован. Сразу же хозяева заработали угловой, но из него не удалось ничего выжать.

Статистика матча чемпионата Англии Челси - Ливерпуль

Челси 0-0 Ливерпуль

Владение мячем: 47% - 53%
Удары: 15 - 11
Удары в створ: 3 -2
Атаки: 129 - 81


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