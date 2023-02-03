Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании 02.02.2023
В четверг, 2 февраля, в рамках перенесенного 17-го тура чемпионата Испании Реал на своем поле принимал Валенсию.
В первом тайме команды создали пару моментов, но реализовать их не сумели.
После перерыва подопечные Карло Анчелотти включились, что позволило добыть им победу. Сначала голом отметился Асенсио, а через пару минут забил Винисиус.
До конца встречи "летучие мыши" старались избежать поражения, но забить не смогли.
Вашему вниманию видео всех голов матча Реал - Валенсия в чемпионате Испании:
Реал - Валенсия 2:0
Голы: Асенсио, 52, Винисиус, 54
Реал: Куртуа - Начо, Милитао (Карвахаль, 36), Рюдигер, Камавинга - Модрич (Вальверде, 66), Кроос (Чуамени, 66), Себальос - Асенсио, Бензема (Родриго, 60), Винисиус Жуниор.
Валенсия: Мамардашвили - Фулькье, Паулиста, Диахаби, Гайя - Муса (Джемерт, 75), Гильямон, Алмейда (Мориба, 70) - Кастильехо (Маркос Андре, 58), Кавани (Фран Перес, 75), Самуэль Лино (Тони Лато, 70).
Предупреждения: Начо, Бензема, Асенсио - Диахаби, 60.
Удаление: Паулиста, 72.