iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании 02.02.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты противостояния.
Сегодня, 07:29
Реал - Валенсия / Getty Images
Реал - Валенсия / Getty Images

В четверг, 2 февраля, в рамках перенесенного 17-го тура чемпионата Испании Реал на своем поле принимал Валенсию.

В первом тайме команды создали пару моментов, но реализовать их не сумели.

После перерыва подопечные Карло Анчелотти включились, что позволило добыть им победу. Сначала голом отметился Асенсио, а через пару минут забил Винисиус.

До конца встречи "летучие мыши" старались избежать поражения, но забить не смогли.

Вашему вниманию видео всех голов матча Реал - Валенсия в чемпионате Испании:

Реал - Валенсия 2:0

Голы: Асенсио, 52, Винисиус, 54

Реал: Куртуа - Начо, Милитао (Карвахаль, 36), Рюдигер, Камавинга - Модрич (Вальверде, 66), Кроос (Чуамени, 66), Себальос - Асенсио, Бензема (Родриго, 60), Винисиус Жуниор.

Валенсия: Мамардашвили - Фулькье, Паулиста, Диахаби, Гайя - Муса (Джемерт, 75), Гильямон, Алмейда (Мориба, 70) - Кастильехо (Маркос Андре, 58), Кавани (Фран Перес, 75), Самуэль Лино (Тони Лато, 70). 

Предупреждения: Начо, Бензема, Асенсио - Диахаби, 60. 

Удаление: Паулиста, 72. 


Статьи по теме

Сабонис, Адебайо и другие: Стали известны резервисты на Матч всех звезд Сабонис, Адебайо и другие: Стали известны резервисты на Матч всех звезд
Глава МОК ответил отказом на приглашение Украины в Бахмут Глава МОК ответил отказом на приглашение Украины в Бахмут
Месси сообщил, когда завершит карьеру Месси сообщил, когда завершит карьеру
НБА: Нью-Йорк Михайлюка обыграл Майами, Голден Стэйт уступил Денверу НБА: Нью-Йорк Михайлюка обыграл Майами, Голден Стэйт уступил Денверу
Помочь журналистам

Видео

Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

НБА08:59
Сабонис, Адебайо и другие: Стали известны резервисты на Матч всех звезд
Олимпийские игры08:36
Глава МОК ответил отказом на приглашение Украины в Бахмут
Европа08:14
Месси сообщил, когда завершит карьеру
НБА07:52
НБА: Нью-Йорк Михайлюка обыграл Майами, Голден Стэйт уступил Денверу
Европа07:29
Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Европа00:58
Ложка меда в бочке дегтя: Ювентус обыграл Лацио и прошел в полуфинал кубка Италии
Европа00:15
Реал добыл уверенную победу над Валенсией
Вчера, 23:46
Олимпийские виды23:46
Абраменко досрочно завершил сезон из-за тяжелой травмы
Европа23:32
Рамос может помочь ПСЖ в 1/8 финала ЛЧ с Баварией
Футбол22:55
Арсенал Зинченко продлил конракт с одним из лидеров атаки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK