Интер планирует оштрафовать лидеров клуба за ссору на поле
"Нероадзурри" намерены наказать Николо Бареллу и Ромелу Лукаку.
Во время матча Интер - Сампдория между игроками миланцев Николо Бареллой и Ромелу Лукаку произошла ссора на поле.
Барелла выразил неудовольствие игрой бельгийца, а тот в свою очередь обматерил итальянца.
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Как сообщает издание Corriere Dello Sera, в руководстве "нероадзурри" не оставят инцидент без внимания.
Источник отмечает, что в клубе приняли решение оштрафовать участников конфликта. Примерная сумма денежного штрафа - неизвестна.
В данный момент Интер занимает 2 место в Серии А, отставая от идущего первым Наполи на 15 очков.