Интер планирует оштрафовать лидеров клуба за ссору на поле

Во время матча Интер - Сампдория между игроками миланцев Николо Бареллой и Ромелу Лукаку произошла ссора на поле.

Барелла выразил неудовольствие игрой бельгийца, а тот в свою очередь обматерил итальянца.

Читай также: Интер оценил Дюмфриса в 50 млн евро

Как сообщает издание Corriere Dello Sera, в руководстве "нероадзурри" не оставят инцидент без внимания.

Источник отмечает, что в клубе приняли решение оштрафовать участников конфликта. Примерная сумма денежного штрафа - неизвестна.

В данный момент Интер занимает 2 место в Серии А, отставая от идущего первым Наполи на 15 очков.