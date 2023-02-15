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Интер планирует оштрафовать лидеров клуба за ссору на поле

"Нероадзурри" намерены наказать Николо Бареллу и Ромелу Лукаку.
Сегодня, 14:58
Ромелу Лукаку и Николо Барелла
Ромелу Лукаку и Николо Барелла

Во время матча Интер - Сампдория между игроками миланцев Николо Бареллой и Ромелу Лукаку произошла ссора на поле.

Барелла выразил неудовольствие игрой бельгийца, а тот в свою очередь обматерил итальянца.

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Как сообщает издание Corriere Dello Sera, в руководстве "нероадзурри" не оставят инцидент без внимания.

Источник отмечает, что в клубе приняли решение оштрафовать участников конфликта. Примерная сумма денежного штрафа - неизвестна.

В данный момент Интер занимает 2 место в Серии А, отставая от идущего первым Наполи на 15 очков.


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