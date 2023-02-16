АЕК Ларнака - Днепр-1: обзор матча и результат игры 16.02.2023

Украинский Днепр-1 уже третий раз в нынешнем сезоне полетел на матч еврокубков на Кипр, где в рамках 1/16 финала Лиги Конференций встретился с местным АЕК Ларнака.

С этой командой Днепр-1 встречался прошлым летом дважды, и оба раза проиграл, хотя не должен был этого делать.

Третий поединок стартовал очень плохо для днепрян. За первые 5 минут АЕК провел несколько крутых атак и мог забивать не один раз, а целых два или три. Днепр-1 никак не могли ответить сопернику, а если завладевали мячом, то придумать что с ним делать тоже было тяжело.

Да, лидеры чемпионата Украины, после того как АЕК успокоился, имели и свои возможности, но долгое время они не были столь же опасны, как у соперника.

Несколько раз попробовал удачу Гуцуляка, но его удары были либо не точными, либо убирались голкипером. Также вратарь соперника справился и с выстрелами Довбика и Пихаленко.

Лучший момент был у полузащитника сборной Украины, который на 84-й минуте ворвался в штрафную, получил мяч от Довбика и пробил, к сожалению, точно у голкипера.

И сразу же, в следующей атаке, АЕК заработал штрафной на фланге, после подачи с которого выше других в штрафной был левый защитник АЕК Анхель Гарсия, точно пробивший в угол ворот невероятного Валефа.

Сразу после этого футболисты из Кипра могли забивать второй гол, а настоящих поводов отыграться Днепр-1 больше так и не создал.

Можно сказать, что этот матч Днепр-1 проиграл не по делу. Да, они не были мальчиками для избиения и возможно более логичным результатом была бы ничья, но дело в том, что АЕК все же заслужил эту победу.

Надеемся, что в номинально домашнем для Днепра-1 матче результат будет кардинально противоположным.

Статистика матча АЕК – Днепр-1 1/8 финала Лиги конференций

АЕК Ларнака – Днепр-1 1:0

Гол: Гарсия, 85

АЕК Ларнака: Пирич — Росалес, Миличевич, Томович, Гарсия — Понс, Луиш Густаву (Гонсалес, 90+2) — Фараж (Энглеза, 90+2), Тричковские (Николич, 65), Яколиш (Касас, 88) — Лопеш Оер, 88).

Днепр-1: Макс Валеф — Хайнер, Сваток, Сарапий, Амаш (Горбунов, 46) — Бабенко, Рубчинский (Танчик, 58) — Гуцуляк, Пихоленок (Когут, 89), Пеголу (Бланко, 46) — Довбик (На ).

Предупреждение: Гарсия – Амаш, Танчик, Кучер (тренер)