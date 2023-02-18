Челси - Саутгемптон 0:1: обзор матча и результат игры 18.02.2023

В субботу, 18 февраля, в Лондоне на Стэмфорд Бридж состоялся матч 24-го тура АПЛ, в котором Челси принимал в гостях Саутгемптон.

После серии не самых выдающихся выступлений Михаил Мудрик оказался на скамейке запасных.

Матч начался с того, что команды почтили память экс-игрока "синих" Кристиана Атсу, который был найден мертвым после землетрясений в Турции.

По ходу первой 45-минутки "святые" не уступали хозяевам поля. При этом они даже умудрились первыми забить гол. За несколько минут до свистка на перерыв гости получили право на штрафной удар.

Капитан Саутгемптона Джеймс Уорд-Прауз в очередной раз сумел реализовать стандарт, отправив мяч в ближний угол - Кепа Аррисабалага не справился с ударом.

После перерыва мяч полностью перешел к команде Грэма Поттера, которая продолжила давить на ворота Гевина Базуну.

Лучший момент был у Рахима Стерлинга, однако в случае, когда голкипер соперника был отыгран, на помощь "святым" пришел защитник, который выбил мяч с линии ворот.

А на 74-й минуте произошел страшный инцидент при участии Секу Мары и Сезара Аспиликуэты, в результате которого капитан Челси не смог продолжить матч - его вынесли на носилках.

Главный арбитр добавил 12 минут к основному времени, но "пенсионеры" так и не сумели спасти игру, в итоге уступив худшей команде чемпионата.

Михаил Мудрик появился на поле на 64-й минуте. Последний момент матча был как раз на счету украинца, но его удару сильно не хватило точности.

Челси остается на 10-м месте с 31-м очком после 23-х сыгранных туров. Саутгемптон в свою очередь немного улучшил свое положение: "святые" хоть и остались последними, но теперь у них 18 очков, что всего на одно очко меньше, чем у Лидса, который идет впереди.

Статистика матча Челси - Саутгемптон 24-го тура АПЛ

Челси - Саутгемптон - 0:1

Гол: Уорд-Прауз, 45+1.

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 17 - 8

Удары в створ: 5 - 5

Фолы: 16 - 24

Ожидаемые голы (xG): 1.62 - 0.9

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта (Чалоба, 84), Бадьяшиль, Кулибали (У. Фофана, 46), Чилуэлл (Галлахер, 84) - Ковачич, Фернандес, Мадуэке (Мудрик, 64), Феликс, Маунт (Хаверц, 64), Д. Фофана (Стерлинг, 46).

Саутгемптон: Базуну - Мэйтленд-Найлз, Беднарек, Белла-Кочап, Перро - С. Армстронг (Уолкотт, 59), Уорд-Прауз, Лавия (Диалло, 87), Эльюнусси (Алькарас, 87) - Сулемана (А. Армстронг, 59), Онуачу (Мара, 59).

Предупреждения: Кулибали, Аррисабалага - Белла-Кочап, С. Армстронг, Мара, Лавия.