Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: прогноз на матч 05.03.2023 АПЛ
В воскресенье, 5 марта, состоится центральный матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль будет принимать в гостях Манчестер Юнайтед.
Команды подходят к данной встрече в разных кондициях и с разными целями: мерсисайдцы намерены вернуться на победный путь, а манкунианцы - продолжить успешный ход, который привел их к первому с 2017 года трофею.
Матч пройдет в Ливерпуле на стадионе Энфилд. Стартовый свисток поединка запланирован на 18:30 по киевскому времени.
Коэффициенты и ставки на матч 26-го тура Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Согласно с оценками экспертов и аналитиков, учитывая то, что Манчестер Юнайтед будет играть на выезде, фаворитом данного противостояния (с небольшим преимуществом) все же считаются подопечные Юргена Клоппа.
Прогноз букмекеров на матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед:
- победа Ливерпуля - 2,5
- ничья - 3,6
- победа Манчестер Юнайтед - 2,65
По мнению букмекеров, высока вероятность того, что команды порадуют болельщиков забитыми голами. На исход "Тотал больше 3" можно поставить с коэффициентом 2,06.
При этом ожидается, что оборона обоих коллективов не справится с нападением соперника. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Обе забьют - да" с коэффициентом 1,54. При этом на противоположный исход стоит коэффициент 2,39.
Статистика противостояния Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
Матчи между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед редко разочаровывают болельщиков, ведь это одно из самых главных противостояний не только Англии, но и всей Европы и мира.
За свою общую 130-летнюю историю ("красные дьяволы" были основаны на 14 лет раньше), команды провели между собой 212 матчей. 40% всех встреч завершились победой манкунианцев. В пользу мерсисайдцев завершились 30% игр.
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
70 Победы 84
58 Ничьи 58
277 Голы 291
Последний очный матч завершился на тот момент неожиданным результатом. Подопечные Эрика тен Хага на Олд Траффорде обыграли своего оппонента со счетом 2:1. Как оказалось, такое развитие событий не было случайностью, что подтвердила последующая часть сезона.
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1
Голы: Санчо, 16, Рэшфорд, 53 - Салах, 81.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот (Ван-Биссака, 86), Варан, Мартинес, Маласия - МакТоминей, Эриксен (ван де Бек, 86), Санчо (Фред, 71), Фернандеш, Эланга (Марсьяль, 46) - Рэшфорд (Роналду, 86).
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 85) - Эллиотт, Хендерсон (Фабиньо, 59), Милнер (Карвальо, 73) - Салах, Фирмино, Диас.
Предупреждения: Варан, Далот, Фернандеш - Александер-Арнольд.
В последнем матче Ливерпуль не смог реабилитироваться за домашний разгром от мадридского Реала (2:5) в Лиге чемпионов. "Красные" на выезде не сумели одолеть Кристал Пэлас, сыграв с "орлами" вничью 0:0.
А вот у Манчестер Юнайтед все было совсем наоборот. За одну неделю "красные дьяволы" выбили Барселону из розыгрыша Лиги Европы (2:2, 2:1) и выиграли кубок лиги, в финале обыграв Ньюкасл (2:0).