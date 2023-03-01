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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: прогноз на матч 05.03.2023 АПЛ

Команды встретятся в поединке 26 тура АПЛ. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 14:52
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В воскресенье, 5 марта, состоится центральный матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль будет принимать в гостях Манчестер Юнайтед.

Команды подходят к данной встрече в разных кондициях и с разными целями: мерсисайдцы намерены вернуться на победный путь, а манкунианцы - продолжить успешный ход, который привел их к первому с 2017 года трофею.

Матч пройдет в Ливерпуле на стадионе Энфилд. Стартовый свисток поединка запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Коэффициенты и ставки на матч 26-го тура Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

Согласно с оценками экспертов и аналитиков, учитывая то, что Манчестер Юнайтед будет играть на выезде, фаворитом данного противостояния (с небольшим преимуществом) все же считаются подопечные Юргена Клоппа.

Источник: Getty Images

Прогноз букмекеров на матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед:

  • победа Ливерпуля - 2,5
  • ничья - 3,6
  • победа Манчестер Юнайтед - 2,65

По мнению букмекеров, высока вероятность того, что команды порадуют болельщиков забитыми голами. На исход "Тотал больше 3" можно поставить с коэффициентом 2,06.

При этом ожидается, что оборона обоих коллективов не справится с нападением соперника. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Обе забьют - да" с коэффициентом 1,54. При этом на противоположный исход стоит коэффициент 2,39.

Статистика противостояния Ливерпуля и Манчестер Юнайтед

Матчи между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед редко разочаровывают болельщиков, ведь это одно из самых главных противостояний не только Англии, но и всей Европы и мира.

За свою общую 130-летнюю историю ("красные дьяволы" были основаны на 14 лет раньше), команды провели между собой 212 матчей. 40% всех встреч завершились победой манкунианцев. В пользу мерсисайдцев завершились 30% игр.

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
70 Победы 84
58 Ничьи 58
277 Голы 291

Источник: Getty Images

Последний очный матч завершился на тот момент неожиданным результатом. Подопечные Эрика тен Хага на Олд Траффорде обыграли своего оппонента со счетом 2:1. Как оказалось, такое развитие событий не было случайностью, что подтвердила последующая часть сезона.

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1
Голы: Санчо, 16, Рэшфорд, 53 - Салах, 81.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот (Ван-Биссака, 86), Варан, Мартинес, Маласия - МакТоминей, Эриксен (ван де Бек, 86), Санчо (Фред, 71), Фернандеш, Эланга (Марсьяль, 46) - Рэшфорд (Роналду, 86).

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 85) - Эллиотт, Хендерсон (Фабиньо, 59), Милнер (Карвальо, 73) - Салах, Фирмино, Диас.

Предупреждения: Варан, Далот, Фернандеш - Александер-Арнольд.

В последнем матче Ливерпуль не смог реабилитироваться за домашний разгром от мадридского Реала (2:5) в Лиге чемпионов. "Красные" на выезде не сумели одолеть Кристал Пэлас, сыграв с "орлами" вничью 0:0.

А вот у Манчестер Юнайтед все было совсем наоборот. За одну неделю "красные дьяволы" выбили Барселону из розыгрыша Лиги Европы (2:2, 2:1) и выиграли кубок лиги, в финале обыграв Ньюкасл (2:0).

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