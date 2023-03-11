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Новая позиция для Мудрика: Поттер провел эксперимент с местом украинца на поле

Тренер Челси решил придумать Мудрику новое амплуа.
Сегодня, 17:36
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Наконец, после нескольких пропущенных матчей, игрок сборной Украины Михаил Мудрик снова вышел в стартовом составе Челси на матч против Лестера.

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При объявлении составов казалось, что Мудрик традиционно выйдет на левом фланге, тогда как Гаверц сыграет центрального нападающего, а Фелиш – правого вингера.

Тем не менее, по ходу матча стало ясно, что слева играет Фелиш, в то же время Гаверц пошел на правый фланг, а вот Мудрик исполняет роль форварда.

Мудрик в центре нападения
Мудрик в центре нападения

Для Мудрика это седьмой поединок в составе Челси, в котором он еще не отличался результативными действиями.


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