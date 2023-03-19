ПСЖ - Ренн: обзор и результат матча чемпионата Франции 19.03.2023

В рамках 28 тура Лиги 1 ПСЖ в родных стенах встретился с Ренном.

Хозяева открыли счет в матче на 23 минуте, однако арбитр был против этого. Посмотрев повтор на VAR рефери отменил гол Килиана Мбаппе.

Перед уходом на перерыв Ренн неожиданно вышел вперед. Автором гола стал зимний новичок Карл Токо-Экамби.

А уже после возвращения с перерыва Джанлуиджи Доннарумма во второй раз был вынужден доставать мяч из сетки ворот. В этот раз забил Арно Калимуэндо.

После сыгранных матчей ПСЖ имеет 66 очков и идет на первом месте. Ренн занимает пятую позицию с 50 пунктами в активе.

Статистика матча чемпионата Франции ПСЖ - Ренн

ПСЖ - Ренн 0:2

Голы: Токо-Экамби, 45, Калимуэндо, 48.

xG: 2.09 - 1.45

Владение мячем: 60% - 40%

Удары: 17 - 10

Удары в створ: 8 - 3