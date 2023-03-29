МЮ хочет переподписать контракт с лидером команды до завершения сезона

Маркус Рэшфорд уже вскоре может получить улучшенные условия.

Манчестер Юнайтед намерен активизировать переговоры с Маркусом Рэшфордом по контракту.

Как сообщает ESPN, "красные дьяволы" хотят подписать обновленное соглашение с игроком до завершения этого сезона.

Действующее соглашение англичанина и манкунианцев заканчивается этим летом, но у клуба есть опция пролонгация на год.

В текущем сезоне Рэшфорд провел 44 матча во всех турнирах, забив 27 голов и отдав 7 ассистов.