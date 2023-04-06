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Хавбеку Аякса разбили голову, бросив чем-то с трибуны

Неприятный инцидент.
Сегодня, 01:18
Деви Клаасен / Getty Images
Деви Клаасен / Getty Images

Один из болельщиков Фейеноорда разбил голову хавбеку Аякса Деви Клаасену.

Инцидент случился во время полуфинального матча Кубка Нидерландов между Аяксом и Фейеноордом.

Капитаны команд Душан Тадич и Оркун Кекчу начали спорить между собой неподалеку от трибун фанатов Фейеноорда на 60-й минуте.

К ним подошли другие игроки, и неожиданно неизвестный предмет попал в голову Клаасену. После этого матч был остановлен примерно на 20 минут.

После возобновления игры Деви вышел на поле, но был вынужден покинуть его уже через несколько минут.

 


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