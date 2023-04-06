Хавбеку Аякса разбили голову, бросив чем-то с трибуны

Один из болельщиков Фейеноорда разбил голову хавбеку Аякса Деви Клаасену.

Инцидент случился во время полуфинального матча Кубка Нидерландов между Аяксом и Фейеноордом.

Капитаны команд Душан Тадич и Оркун Кекчу начали спорить между собой неподалеку от трибун фанатов Фейеноорда на 60-й минуте.

К ним подошли другие игроки, и неожиданно неизвестный предмет попал в голову Клаасену. После этого матч был остановлен примерно на 20 минут.

Feyenoord-Ajax currently suspended due to this. pic.twitter.com/O3c6aEeaFz — Will Downing (@WillDowningComm) April 5, 2023

После возобновления игры Деви вышел на поле, но был вынужден покинуть его уже через несколько минут.