Арсенал - Саутгемптон 3:3 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ 21.04.2023

Лондонский гранд ушел от поражения на последних минутах игры.

В пятницу, 21 апреля, в рамках 32-го тура чемпионата Англии Арсенал на своем поле принимал Саутгемптон.

На первых минутах встречи гости имели комфортное преимущество благодаря голам Алькараса, который воспользовался ошибкой голкипера хозяева, и Уолкотта.

Через несколько минут Мартинелли помог сократить отставание до минимума. Во втором тайме Чалета-Цар забил третий в ворота Арсенала, вернув преимущество в два гола.

Казалось, что Арсенал не сумеет отыграться, но он проявил характер. Эдегор и Сака забили на последних минутах, принеся команде ничью - 3:3.

Видео голов и обзор матча Арсенал - Саутгемптон:

Арсенал - Саутгемптон 3:3

Голы: Мартинелли, 20, Эдегор, 88, Сака, 90 - Алькарас, 1, Уолкотт, 14, Чалета-Цар, 71

Арсенал: Рамсдейл - Б. Уайт, Голдинг, Габриэль, Зинченко (Нкетиа, 72) - Эдегор, Парти, Виейра (Троссар, 57) - Сака, Жезус, Мартинелли (Нельсон, 85).

Саутгемптон: Базуну - Уокер-Питерс, Беднарек (Чалета-Цар, 41), Белла-Котчап, Перро - Алькарас (Лянко, 46), Уорд-Прауз, Лавия (Диалло, 86), Эльюнусси - Уолкотт (Онуачу, 77), А. Армстронг (Сулеман, 77).

Предупреждения: Зинченко, Диалло - Алькарас, Перро, Уокер-Питерс, А. Армстронг