Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии 27.04.2023

В четверг, 27 апреля, в рамках 33-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм на своем поле принимал Манчестер Юнайтед.

В первом тайме "красные дьяволы" сделали отличный задел для победы в поединке. На первых минутах голом отметился Санчо, а под занавес тайма Рэшфорд забил второй.

После перерыва "шпоры" включились в игру, что позволило им сначала сократить отставание - Порро забил. В концовке встречи Тоттенхэм сумел уйти от поражения благодаря голу Сона.

Последние минуты прошли напряженно, но победитель так и не был выявлен.

Видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед:

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Порро, 56, Сон, 79 - Санчо, 7, Рэшфорд, 44.

Тоттенхэм: Форстер - Ромеро, Дайер, Лангле - Порро (Данджума, 77), Скипп, Хойбьерг, Перишич (Дэвис, 77) - Сон (Танганга, 87), Кейн, Ришарлисон (Кулушевски, 61).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака (Маласия, 71), Линделеф, Шоу, Далот - Каземиро, Эриксен (Фред, 61), Антони (Вегхорст, 71), Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 61) - Рэшфорд.

Предупреждения: Хойбьерг - Ван-Биссака, Линделеф.