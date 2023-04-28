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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии 27.04.2023

Лондонский клуб сумел совершить камбэк, набрав важные очки.
Сегодня, 07:20
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В четверг, 27 апреля, в рамках 33-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм на своем поле принимал Манчестер Юнайтед.

В первом тайме "красные дьяволы" сделали отличный задел для победы в поединке. На первых минутах голом отметился Санчо, а под занавес тайма Рэшфорд забил второй.

После перерыва "шпоры" включились в игру, что позволило им сначала сократить отставание - Порро забил. В концовке встречи Тоттенхэм сумел уйти от поражения благодаря голу Сона. 

Последние минуты прошли напряженно, но победитель так и не был выявлен.

Видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед:

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2
Голы: Порро, 56, Сон, 79 - Санчо, 7, Рэшфорд, 44.

Тоттенхэм: Форстер - Ромеро, Дайер, Лангле - Порро (Данджума, 77), Скипп, Хойбьерг, Перишич (Дэвис, 77) - Сон (Танганга, 87), Кейн, Ришарлисон (Кулушевски, 61).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака (Маласия, 71), Линделеф, Шоу, Далот - Каземиро, Эриксен (Фред, 61), Антони (Вегхорст, 71), Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 61) - Рэшфорд.

Предупреждения: Хойбьерг - Ван-Биссака, Линделеф.


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Видео

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

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