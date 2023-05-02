Ассист Цыганкова помог Жироне одолеть Севилью

В понедельник, 1 мая, Севилья принимала дома Жирону с Виктором Цыганковым в стартовом составе.

Севильцы в целом доминировали на поле, однако контратаки Жироны были довольно острыми. Виктор стабильно помогал товарищам опасными передачами, однако счет удалось открыть лишь с углового.

Источник: Getty Images

Во втором тайме Жирона уже была намного опасней хозяев, Рикельме и Цыганков имели неплохие шансы удвоить преимущество, но в итоге украинец отметился лишь ассистом. Гол забил герой прошлого тура Валентин Кастельянос.

Источник: Getty Images

Несмотря на полное доминирование Севильи, Жирона все же сумела сохранить ворота сухими и заработать важные три очки.

Статистика матча Севилья - Жирона чемпионата Испании

Севилья - Жирона 0:2

Голы: Хуанпе, 23, Кастельянос, 55

Ожидаемые голы (xG): 2.28 - 0.88

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 23 - 9

Удары в створ: 5 - 3

Фолы: 14 - 11

Севилья: Дмитрович - Монтьель, Баде, Гудель, Акунья - Фернандо (Сусо, 60), Гомес (Ракитич, 60), Окампос, Гуйе (Рафа Мир, 75), Хиль (Ламела, 82) - Эн-Несири.

Жирона: Гассанига - Ян Коуто, Хуанпе, Хави (Кальенс, 63), Буэно, Мигель Гутьеррес (Фернандес, 73) - Рикельме (Артеро, 90), Ромеу, Мартин, Цыганков (Эспиноса, 90) - Кастельянос (Рейньер, 73).

Предупреждение: Гудель, 4 - Кайенс, 84