Атлетико - Кадис: обзор и результат матча чемпионата Испании 04.05.2023

"Матрасники" не оставили ни единого шанса аутсайдеру лиги

В рамках 33 тура чемпионата Испании Атлетико встретился с Кадисом.

Как и подобает фавориту, "матрасники" добыли крайне легкие три очка, не оставив гостям никаких шансов.

Коллектив Диего Симеоне принялся за дело уже на старте матча. Первым в этом матче забил Антуан Гризманн, спустя еще 25 минут на счету Антуана был дубль.

Во втором тайме мадридцы решили не останавливаться на достигнутом и голами отличились также Альваро Мората, Янник Караско и Науэль Молина.

Между забитыми мячами Карраско и Молины затесался гол престижа от Антони "Чоко" Лосано, но на большее Кадис был не способен.

Таким образом, Атлетико обошел в таблице Ла Лиги соседей по городу в лице Реала, заняв с 69 очками вторую строчку, а "желтая субмарина" идет на вполне комфортном для себя 15 месте, имея 35 пунктов

Статиститка матча чемпионата Испании Атлетико - Кадис

Атлетико - Кадис 5:1

Голы: Гризманн, 2, 27, Мората, 49, Карраско, 57, Молина, 73 - Лосано, 72

xG: 3.26 - 0.04

Владение мячем: 61% - 39%

Удары: 18 - 2

Удары в створ: 8 - 1