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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Англии 07.05.2023

"Молотобойцы" шокировали Юнайтед в чемпионате Англии.
Сегодня, 07:36
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В воскресенье, 7 мая, в рамках 35-го тура АПЛ Вест Хэм принимал Манчестер Юнайтед.

Единственный гол в матче определил победителя. На 27-й минуте встречи Бенрахма решился на дальний удар, который не был сложным, но Де Хеа допустил ошибку.

В концовке первой половины встречи у Юнайтед мало что получалось. Уже во втором тайме "красные дьяволы" действовали более агрессивно, но результата это не принесло.

Таким образом, Вест Хэм минимально переиграл Манчестер Юнайтед.

Видео гола и обзор матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед:

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Бенрахма, 27

Вест Хэм: Фабианьски, Керер, Огбонна, Агерд, Крессуэлл, Форнальс, Соучек, Райс, Лукас Пакета, Бенрахма, Боуэн, Антонио.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Маласиа, Диогу Далот, Эриксен (Забитцер, 74), Каземиро, Бруну Фернандеш, Антони (Санчо, 74), Вегорст (Марсьяль, 57), Рэшфорд.

Предупреждения: Маласиа (36), Уан-Биссака (64).


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