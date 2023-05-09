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Брайтон - Эвертон 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии 08.05.2023

Команда Виталия Миколенко шокировала подопечных Роберто Де Дзерби.
Сегодня, 07:38
Брайтон - Эвертон / Getty Images
Брайтон - Эвертон / Getty Images

В понедельник, 8 мая, в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги Брайтон на своем поле принимал Эвертон.

Казалось, что для хозяев поля это будет легкая прогулка, однако "ириски" шокировали.

Уже на первой минуте Дукуре вывел Эвертон вперед. В средине тайма гости имели преимущество в три гола - дубль оформил Дукуре и один автогол.

Во второй половине встречи Брайтон сумел забить гол престижа, но на это Эвертон ответил дважды. Макнил оформил дубль в концовке игры.

Видео голов и обзор матча Брайтон - Эвертон:

Брайтон - Эвертон 1:5

Голы: Макаллистер, 79 - Дукуре, 1, 29, Стил, 35 (аг), Макнил, 76, 90+6

Брайтон: Стил - Гросс, Уэбстер (Колуилл 46), Данк, Эступиньян - Кайседо, Макаллистер - Буонанотте (Марч 46, Гилмор 78), Ундав (Энсисо 46), Митома - Уэлбек (Фергюсон 46)

Эвертон: Пикфорд - Миколенко, Тарковски, Мина, Паттерсон - Гейе (Онана 87), Гарнер - Макнил, Дукуре, Ивоби - Калверт-Льюин (Мопе 87)

Предупреждения: Данк 21 - Мина 18, Гейе 25, Калверт-Льюин 45+3, Дукуре 56, Онана 88.


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Брайтон - Эвертон 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Брайтон - Эвертон 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

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