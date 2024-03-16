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Футбол

Антигерой финала Лиги чемпионов намерен перебраться в итальянский чемпионат

Вероятно, это связано с личной жизнью Лориса Кариуса.
Сегодня, 13:38
Лорис Кариус / Getty Images
Лорис Кариус / Getty Images

Резервный голкипер Ньюкасла Лорис Кариус поделился планами на свое будущее.

По словам немецкого вратаря, он хочет поиграть в Италии.

"Я хотел бы иметь больше пространства, я был бы рад присоединиться к итальянскому клубу в качестве следующего шага", - заявил футболист в интервью La Gazzetta Dello Sport.

Стоит отметить, что Кариус недавно сменил агентство, которое представляет его интересы. Теперь он является клиентом компании Circum, совладельцем которой является бывший хавбек Ювентуса Клаудио Маркизио.

Также надо сказать, что желание Лориса переехать в Италию, вероятно, связано с его личной жизнью. Он встречается с местной телеведущей Дилеттой Леоттой, вместе они воспитывают девочку Арию, которая родилась в августе прошлого года.

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