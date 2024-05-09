Лунин в шаге от согласования контракта с Реалом

Стороны наконец пришли к согласию благодаря активному участию агента Андрея.

Мадридский Реал и Андрей Лунин вскоре согласуют продолжение сотрудничества.

Как сообщает Николо Скира, стороны в шаге от подписания нового соглашения, которое будет действительным до лета 2029 года. Финансовые детали неизвестны, но ранее сообщалось, что Андрей хочет значительное увеличение зарплаты.

Источник отмечает, что переговорный процесс удалось ускорить благодаря усилиям.

Напомним, ранее экс-голкипер Реала выбрал между Луниным и Куртуа вратаря на финал Лиги Чемпионов .

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