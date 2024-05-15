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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Обзор и результат матча АПЛ 15.05.2024

Манккунианцы, кажется, лишили "сорок" еврокубков.
Вчера, 23:57
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл / Getty Images

В среду, 15 мая, в рамках 34-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед принимал Ньюкасл. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Коби Майну на 31-й минуте вывел свою команду вперед благодаря передаче Амаду Диалло. Манкунианцы этим забитым мячом разозлили соперника, который на старте второго тайма отыгрался.

Источник: Getty Images

К счастью, пропущенный гол зарядил и самих хозяев, которые показали характер и вышли долевого быстро вперед. Расмус Хойлунд на 84-й увеличил преимущество.

"Сороки" смогли сократить преимущество под занавес игры, но времени не хватило для того, чтобы устроить камбэк.

После 34 туров АПЛ Манчестер Юнайтед занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 57 очков, а Ньюкасл занимает строчку выше, имея аналогичное количество баллов.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 37-го тура АПЛ

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2
Голы: Майну, 31, Диалло, 57, Хойлунд, 84 - Гордон, 49, Голл, 90+2

Ожидаемые голы (xG): 1.27 - 1.97
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 16 - 21
Удары в створ: 8 - 8
Фолы: 16 - 8       
Угловые: 8 - 9

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