Один из лидеров Наполи определился со своим будущим

Итальянский Наполи сможет сохранить одного из своих лидеров на следующий сезон.

Как сообщает издание La Gazzetta Dello Sport, Хвича Кварацхелия останется в стане «партенопейцев» и подпишет новый контракт.

Последние детали с агентом Хвичи Мамукой Джугели будут улажены до старта Евро-2024.

Срок нового соглашения неизвестен. Зарабатывать грузинский вингер будет 4-5 млн евро за сезон без учета бонусов

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