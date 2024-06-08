Один из лидеров Наполи определился со своим будущим
Хвича Кварацхелия решил остаться в команде, которую возглавил Антонио Конте.
Итальянский Наполи сможет сохранить одного из своих лидеров на следующий сезон.
Как сообщает издание La Gazzetta Dello Sport, Хвича Кварацхелия останется в стане «партенопейцев» и подпишет новый контракт.
Последние детали с агентом Хвичи Мамукой Джугели будут улажены до старта Евро-2024.
Срок нового соглашения неизвестен. Зарабатывать грузинский вингер будет 4-5 млн евро за сезон без учета бонусов
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