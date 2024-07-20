Манчестер Юнайтед близок к подписанию хавбека ПСЖ
Манкунианцы при новом владельце стремительно ведут дела.
Манчестер Юнайтед могут оформить уже третье подписание за последние дни.
Как сообщает журналист издания FootMercato Санти Ауна, «красные дьяволы» стали на шаг ближе к подписанию Мануэля Угарте.
Манкунианцы и уругваец согласовали условия личного контракта. Детали сделки пока остаются неизвестными.
В услугах Угарте заинтересован не только МЮ, но Мануэль всем дал понять, что хочет перебраться именно в коллектив Эрика тен Гага.
В прошлом сезоне 23-летний полузащитник провел за ПСЖ 37 матчей, отдав 3 ассиста.
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