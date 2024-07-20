Манчестер Юнайтед близок к подписанию хавбека ПСЖ

Манчестер Юнайтед могут оформить уже третье подписание за последние дни.

Как сообщает журналист издания FootMercato Санти Ауна, «красные дьяволы» стали на шаг ближе к подписанию Мануэля Угарте.

Манкунианцы и уругваец согласовали условия личного контракта. Детали сделки пока остаются неизвестными.

В услугах Угарте заинтересован не только МЮ, но Мануэль всем дал понять, что хочет перебраться именно в коллектив Эрика тен Гага.

В прошлом сезоне 23-летний полузащитник провел за ПСЖ 37 матчей, отдав 3 ассиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!