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Манчестер Юнайтед близок к подписанию хавбека ПСЖ

Манкунианцы при новом владельце стремительно ведут дела.
Сегодня, 20:01
Мануэль Угарте / Getty Images
Мануэль Угарте / Getty Images

Манчестер Юнайтед могут оформить уже третье подписание за последние дни.

Как сообщает журналист издания FootMercato Санти Ауна, «красные дьяволы» стали на шаг ближе к подписанию Мануэля Угарте.

Манкунианцы и уругваец согласовали условия личного контракта. Детали сделки пока остаются неизвестными. 

В услугах Угарте заинтересован не только МЮ, но Мануэль всем дал понять, что хочет перебраться именно в коллектив Эрика тен Гага.

В прошлом сезоне 23-летний полузащитник провел за ПСЖ 37 матчей, отдав 3 ассиста.

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