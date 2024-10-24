Европейская сборная получила нового главного тренера

Сборная Дании получила нового главного тренера.

Как сообщает пресс-служба скандинавского коллектива, новым рулевым взрослой национальной команды стал Брайан Ример. Контракт со специалистом подписан до конца чемпионата мира-2026.

На этом посту Ример заменит Каспера Юльманна, который оставил свои обязанности после Евро-2024.

Ранее Брайан тренировал бельгийский Андерлехт. Он пробыл его наставником с 2022 по 2024 год.

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