Женская сборная Украины не сумела пробиться на Евро-2025

Женская сборная Украины по футболу не сумела пробиться на Евро-2025.

В финале квалификауия наша команда уступила сборной Бельгии по сумме двух матчей, проиграв второй поединок с тем же счетом 1:2.

После неудачи в первом матче, вся надежда была на второй, но и здесь не свезло. Бельгийки быстро открыли счет, затем Любовь Шматко сравняла счет, но соперницы вырвали победу на последних минутах матча.

Таким образом, женский Евро-2025, который состоится летом в Швейцарии пройдет без сборной Украины.

Отбор Евро-2025. Финал. Второй матч

Украина - Бельгия - 1:2 (1:4 по сумме двух матчей)

Голы: Толоба, 67, Вуллер, 90+1 - Шматко, 79

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