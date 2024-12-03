iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Женская сборная Украины не сумела пробиться на Евро-2025

Наша команды дважды проиграла бельгийкам.
Вчера, 23:29
Украина - Бельгия / УАФ
Украина - Бельгия / УАФ

Женская сборная Украины по футболу не сумела пробиться на Евро-2025.

В финале квалификауия наша команда уступила сборной Бельгии по сумме двух матчей, проиграв второй поединок с тем же счетом 1:2.

После неудачи в первом матче, вся надежда была на второй, но и здесь не свезло. Бельгийки быстро открыли счет, затем Любовь Шматко сравняла счет, но соперницы вырвали победу на последних минутах матча.

Таким образом, женский Евро-2025, который состоится летом в Швейцарии пройдет без сборной Украины.

Отбор Евро-2025. Финал. Второй матч

Украина - Бельгия - 1:2 (1:4 по сумме двух матчей)
Голы: Толоба, 67, Вуллер, 90+1 - Шматко, 79

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ФИФА столкнулась с трудностями в организации ЧМ-2034 в Саудовской Аравии ФИФА столкнулась с трудностями в организации ЧМ-2034 в Саудовской Аравии
Милан разгромил Сассуоло в Кубке Италии Милан разгромил Сассуоло в Кубке Италии
Байер все же дожал в большинстве Баварию в Кубке Германии Байер все же дожал в большинстве Баварию в Кубке Германии
Экс-игрока сборной Аргентины обвиняют в убийстве жены Экс-игрока сборной Аргентины обвиняют в убийстве жены
Помочь журналистам

Видео

Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде
Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Мандзин занял четвертое место в короткой индивидуальной гонке в Контиолахти, весь пьедестал норвежский
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова упала, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
просмотров
Рейтинг ATP: новая первая ракетка Украины, падения Сачко и Урсу
просмотров

Последние новости

Футбол00:35
ФИФА столкнулась с трудностями в организации ЧМ-2034 в Саудовской Аравии
Вчера, 23:56
Европа23:56
Милан разгромил Сассуоло в Кубке Италии
Европа23:46
Байер все же дожал в большинстве Баварию в Кубке Германии
Европа23:29
Женская сборная Украины не сумела пробиться на Евро-2025
Другие страны22:51
Экс-игрока сборной Аргентины обвиняют в убийстве жены
Европа22:24
Нойер получил первую красную карточку в карьере
Европа22:00
Барселона разгромила Мальорку в выездном матче
Европа21:30
Нико Уильямс, вероятнее всего, перейдет летом в АПЛ
Европа20:55
Сборная Украины U-21 узнала соперников на Евро-2025
Европа20:18
Вест Хэм хочет заменить Лопетеги четвертьфиналистом Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK