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Лидер Челси побил рекорд АПЛ

Коул Палмер не промахивается с пенальти.
Сегодня, 10:25
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

В рамках 15-го тура АПЛ Челси победил Тоттенхэм благодаря дублю Коула Палмера.

Один из своих голов англичанин забил с пенальти, что сделало его рекордсменом чемпионата Англии.

Палмер превзошел достижение Яя Туре, забив 12 из 12 пенальти во внутренней лиге.

Напомним, ранее сообщалось, что тренер Челси высказался о шансах на чемпионство.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Коул Палмер

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