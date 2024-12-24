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Топ-клуб АПЛ интересуется одноклубником Забарного

"Вишни" уже даже побеспокоились о замене.
Вчера, 22:39

Ливерпуль нашел в Борнмуте долгосрочную замену Эндрю Робертсону.

Как сообщает Football Insider, мерсисайдцы нацелились на подписание Милоша Керкеза. Руководство «красных» впечатлено венгром и планирует его подписание уже зимой.

Сумма, за которую «вишни» готовы отпустить Керкеза не называется, но примечательно, что Борнмут договорился о трансфере 18-летнего Хуана Солера.

В текущем сезоне Милош провел 17 матчей, забив 1 гол и отдав 2 ассиста.

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