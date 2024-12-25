Клуб УПЛ приобрел легионера

Колос из Ковалевки усилился балканским легионером.

Как сообщает пресс-служба «бело-черных», Колос подписал албанца Аринальдо Ррапая. Полузащитника приобрели у Партизаны за 300 тысяч евро.

Столько же по данным Transfermarkt, стоят Ника Гагнидзе и Илир Красничи, с которыми Ррапай будет делить звание самого дорогого игрока в истории Колоса.

Коллектив Александра Поздеева занимает 11 строчку в УПЛ с 18 очками в 17 матчах. На ISPORT вы можете ознакомиться с турнирной таблицей УПЛ

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