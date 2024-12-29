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Лидер Ливерпуля сравнил Клоппа и Слота

Алиссон уверен, что подходы тренеров разные.
Сегодня, 13:59
Алиссон / Getty Images
Алиссон / Getty Images

Вратарь Ливерпуля Алиссон Беккер поделился мыслями об отличиях Арне Слота от Юргена Клоппа.

По словам бразильца, нидерландский специалист привнес в коллектив игру на контроле мяча, тогда как, немец требовал большей физической интенсивности.

«Я не думаю, что команды похожи, это две разные эпохи. Некоторые игроки все еще выступают за клуб, но у нас теперь немного другой стиль: больше владения мячом, тогда как раньше все строилось на интенсивных переходах и прямолинейности.

Та команда была по-настоящему особенной. Мы добились больших успехов: выиграли первый за долгое время титул Премьер-лиги и Лигу чемпионов сезоном ранее. Но я думаю, что сравнивать обе ситуации нельзя», - сказал Алисон.

Напомним, ранее сообщалось, что воспитанник Ливерпуля рассказал, что Клопп поздравил его с юбилейным матчем.

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