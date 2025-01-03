Спортдир Ювентуса отреагировал на слухи об интересе к Зиркзе

Кристиано Джунтоли не общался с представителями Манчестер Юнайтед.

Спортивный директор Ювентуса Кристиано Джунтоли высказался о слухах вокруг интереса клуба к Джошуа Зиркзе.

Функционер отметил, что на данном этапе о возможном трансфере рано говорить.

«Мы никогда не разговаривали с Манчестер Юнайтед У них есть ситуации, которые нужно решить.

Ювентус должен подождать и посмотреть, но пока что ничего нет», - заявил Джунтоли.

Напомним, ранее сообщалось. что Манчестер Юнайтед активировал опцию продления контракта Магуайра.

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