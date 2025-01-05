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Футбол

Фернандеш: Мы могли победить Ливерпуль, но ничья - справедливый результат

Лидер Манчестер Юнайтед поделился думкми об итогах матча.
Вчера, 23:07

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш высказался о ]матче с Ливерпулем.

По словам португальца, то, что ни одна из команд не победила - это справедливое окончание игры.

«Мы получили много критики, но она была справедливой. Наше место в таблице говорит само за себя, мы потеряли слишком много очков. Даже сегодня мы не можем быть довольны лишь одним баллом. Нам нужны очки, и мы могли бы выиграть этот матч в конце, но это справедливый результат. Обе команды играли в хороший футбол».

Фернандеш отметил некоторое разочарование тем, что его партнеры не играли так же в других матчах.

«Я достаточно расстроен. Если мы показываем такой уровень игры против «Ливерпуля», лидера чемпионата, почему не можем делать это везде? Это меня разочаровывает. Также, наконец, я показал надлежащую игру. Мы говорили, что нам нужно гораздо больше от себя, чтобы достичь большего в этом сезоне», - резюмировал Бруну.

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