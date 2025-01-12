По стопам Мбаппе: Винисиус хочет приобрести клуб из низшего дивизиона европейской страны
Бразилец заинтересован в покупке Альверки.
Вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор решил обзавестись собственным футбольным клубом.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, 24-летний бразилец может приобрести Альверку. Эта команда сейчас является участником второго португальского дивизиона.
Переговоры активно ведутся. Приобретение Альверки может обойтись лидеру испанского гранда всего лишь в 10 млн евро.
Напомним, летом прошлого года партнер Винисиуса по команде Килиан Мбаппе стал совладельцем французского Кана.
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