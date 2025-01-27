Защитник Челси может перейти к конкурентам по АПЛ

Челси может остаться без одного из своих центральных защитников.

Как сообщает Фабрицио Романо, центрбек «синих» Аксель Дисаси договорился об условиях личного контракта с Астон Виллой. Детали сделки неизвестны.

Дисаси интересовались и другие клубы, однако после разговора с Унаи Эмери он решил присоединиться именно к бирмингемцам.

Стоит сказать. что клубы пока не договорились между собой, однако, тот же Романо инсайдил ранее, что руководство Челси не против ухода Дисаси.

Напомним, ранее сообщалось, что Ювентус арендует еще одного защитника Челси.

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