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Защитник Челси может перейти к конкурентам по АПЛ

Аксель Дисаси хочет присоединиться к Астон Вилле.
Сегодня, 17:58
Аксель Дисаси / Getty Images
Аксель Дисаси / Getty Images

Челси может остаться без одного из своих центральных защитников.

Как сообщает Фабрицио Романо, центрбек «синих» Аксель Дисаси договорился об условиях личного контракта с Астон Виллой. Детали сделки неизвестны.

Дисаси интересовались и другие клубы, однако после разговора с Унаи Эмери он решил присоединиться именно к бирмингемцам.

Стоит сказать. что клубы пока не договорились между собой, однако, тот же Романо инсайдил ранее, что руководство Челси не против ухода Дисаси.

Напомним, ранее сообщалось, что Ювентус арендует еще одного защитника Челси.

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