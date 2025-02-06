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Футбол

УЕФА обсуждает отмену экстра-таймов в плей-офф еврокубков

Однако скорых изменений ждать не стоит.
Сегодня, 16:07
Getty Images
Getty Images

В УЕФА начались осбуждения отмены экстра-таймов на плей-офф стадии еврокубков, утверждает The Guardian.

Планируется убрать дополнительное время в ответных матчах при равном счете и сразу переходить к серии пенальти.

Считается, что такой шаг поможет снизить нагрузку в и без того переполненном календаре. Большинство профсоюзов уже давно пытаются продвинуть такое решение.

Однако маловероятно, что УЕФА пойдет на такой шаг посреди телевизионного цикла, который завершится лишь в 2027 году. Тем не менее идею осбуждают всерьез.

В УЕФА уже дали комментарий, подтвердив, что такой шаг действительно обсуждается, однако официальные предложения пока не были внесены на рассмотрение исполкомом.

Ранее также сообщалось, что легенда Реала завершил карьеру.

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