Клубы Ла Лиги требуют санкций против Реала после их жалоб на судейство

Испанские клубы потребовали ввести санкции против Реала, пишет Relevo.

Напомним, что после матча с Эспаньолом мадридский клуб раскритиковал арбитра, а также призвал к реформе всей судейской системы Испании.

В четверг, 6 февраля, состоялось заседание RFEF, на котором присутствовали представители всех клубов. Реал отказался посетить собрание.

Клубы потребовали от RFEF ввести санкции против Реала, их обвинения в адрес судейского корпуса назвали актом давления. Также некоторые учасники раскритиковали федерацию за отсутствие реакции на обвинения мадридцев.

Ряд клубов также поддержал решение выдать Реалу записи судейских разговоров с матча с Эспаньолом, которые клуб потребовал от федерации.

Ранее также сообщалось, что УЕФА планирует важные изменения в еврокубках.

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