Реал - Атлетико: обзор и результат матча чемпионата Испании 08.02.2025
В рамках 23-го тура Ла Лиги Реал встретился с Атлетико.
В первом тайме команды в целом сыграли равную по качеству игры 45-минутку. Немного по качеству игры ярче были «матрасники», они и забили в этом тайме.
На 24-ой минуте подопечные Диего Симеоне получили право на пенальти, который можно назвать контраверсионным. К 11-ой метровой отметке подошел Хулиан Альварес и реализовал свою возможность.
После перерыва «сливочные» проснулись и стали действовать острее соперника. Это достаточно быстро принесло плоды. Уже на 50-ой минуте Килиан Мбаппе сравнял счет.
Однако, преимущество Реала не было настолько явным, чтобы победить, поэтому матч завершился вничью, которая в целом стала закономерным результатом игры.
Статистика матча Реал - Атлетико
Реал - Атлетико 1:1
Голы: Мбаппе, 50 - Альварес (пен), 24
xG: 1.69 - 1.54
Удары: 23 - 10
Удары в створ: 9 - 1
Владение мячом: 60% - 40%
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