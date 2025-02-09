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Реал - Атлетико: обзор и результат матча чемпионата Испании 08.02.2025

"Сливочные" и "матрасники“ не выявили победителя.
Сегодня, 00:09
Атлетико - Реал Мадрид / Getty Images
Атлетико - Реал Мадрид / Getty Images

 В рамках 23-го тура Ла Лиги Реал встретился с Атлетико.

В первом тайме команды в целом сыграли равную по качеству игры 45-минутку. Немного по качеству игры ярче были «матрасники», они и забили в этом тайме.

На 24-ой минуте подопечные Диего Симеоне получили право на пенальти, который можно назвать контраверсионным. К 11-ой метровой отметке подошел Хулиан Альварес и реализовал свою возможность.

После перерыва «сливочные» проснулись и стали действовать острее соперника. Это достаточно быстро принесло плоды. Уже на 50-ой минуте Килиан Мбаппе сравнял счет.

Однако, преимущество Реала не было настолько явным, чтобы победить, поэтому матч завершился вничью, которая в целом стала закономерным результатом игры.

Статистика матча Реал - Атлетико

Реал - Атлетико 1:1

Голы: Мбаппе, 50 - Альварес (пен), 24

xG: 1.69 - 1.54
Удары: 23 - 10
Удары в створ: 9 - 1
Владение мячом: 60% - 40%

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