Лучший форвард Серии А отказал саудовскому клубу

Нападающий Аталанты Матео Ретеги мог сменить клубную прописку зимой, пишет Николо Скира.

По информации инсайдера, 25-летний итальяней зимой получил предложение от неназванного саудовского клуба.

Форварду предложили контракт на 20 млн евро в год, однако Ретеги отказался.

В текущем розыгрыше Серии А Матео - лучший бомбардир чемпионата с 20-ю голами. Он на пять голов опережает идущего вторым Мойзе Кина. По слухам, Ретеги уже заинтересовал ряд английских клубов.

А как ранее сообщалось, Мойзе Кин также может вернуться в АПЛ.

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