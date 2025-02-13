iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона нацелилась на лидера немецкого топ-клуба

Карим Адееми может стать игроком каталонцев.
Вчера, 22:59

Каталонская Барселона собирается усиливать линию атаки летом.

Как сообщает El Nacional, «сине-гранатовые» хотят подписать Карима Адееми. Подписание немца - личная прихоть Ганси Флика.

Сумма трансфера может составить примерно 40 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона продлила контракт молодого таланта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Неймар мечтает о возвращении в Барселону - журналист Неймар мечтает о возвращении в Барселону - журналист
Антони: Я был уверен, что в Бетисе стану счастливым Антони: Я был уверен, что в Бетисе стану счастливым
Слот может получить двухматчевую дисквалификацию за оскорбления в адрес арбитра Слот может получить двухматчевую дисквалификацию за оскорбления в адрес арбитра
Лига конференций: Бетис разгромил Гент, Викингур неожиданно обыграл Панатинаикос Лига конференций: Бетис разгромил Гент, Викингур неожиданно обыграл Панатинаикос
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завтра состоится женский спринт на чемпионате мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Европа01:06
Неймар мечтает о возвращении в Барселону - журналист
Европа00:30
Антони: Я был уверен, что в Бетисе стану счастливым
Европа00:28
Слот может получить двухматчевую дисквалификацию за оскорбления в адрес арбитра
Лига конференций00:14
Лига конференций: Бетис разгромил Гент, Викингур неожиданно обыграл Панатинаикос
Лига Европы00:00
Рома с Довбиком удержала в меньшинстве ничью против Порту
Вчера, 23:59
Лига Европы23:59
Лига Европы: Аякс победил Унион, Рома сыграла вничью с Порту
Европа23:36
Мбаппе вернется в сборную Франции после двух невызовов подряд
Формула 123:12
"Надо быть умным": Норрис рассказал, как намерен бороться с Ферстаппеном
Европа22:59
Барселона нацелилась на лидера немецкого топ-клуба
Теннис22:34
Костюк проиграла американке с русскими корнями в четвертьфинале турнира в Катаре
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK