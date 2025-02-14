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Футбол

"Люблю его как личность и игрока": Тренер Борнмута "насыпал комплиментов" Забарному

Андони Ираола очень ценит украинца.
14 февраля, 12:34

Наставник Борнмута Андони Ираола поделился мыслями об Илье Забарном.

Испанец заявил, что тренерский штаб «вишен» очень доверяет центрбеку.

«Про Забарного мне даже легче объяснить. Я не уверен, что за то время, что я работаю здесь, мы решали заменить его хотя бы на минуту.

Это говорит о нашем доверии к нему, о том, насколько он надежен и силен, а также о том, что он из тех игроков, которых очень легко тренировать».

Ираола также охарактеризовал Забарного как профессионала и заявил, что он нравится ему, как игрок и как человек.

«С тренерской стороны, он всегда внимателен, каждый день приходит на тренировку с отличным настроением, и мне также приятно наблюдать за его развитием, потому что когда я пришел, он был замечательным игроком, но довольно застенчивым. Он не очень много говорил, а теперь вы видите, как он руководит всем позади, кричит тем, кто впереди, просит других. Это свидетельствует о том, как он развивается и становится все более важным игроком для нас.

Я люблю его как личность и как игрока», - сказал Ираола для Bournemouth Echo.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль хочет приобрести партнера Забарного.

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