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Футбол

Молодой талант Барселоны отказал английскому гранду в январе

Марк Касадо намерен играть только за один клуб.
Сегодня, 10:10
Марк Касадо / Getty Images
Марк Касадо / Getty Images

Челси был интересен хавбек Барселоны Марк Касадо, утверждает Mundo Deportivo.

Во время зимнего трансферного окна лондонцы отослали в Барселону официальный запрос касательно 20-летнего испанца.

Однако каталонцам даже не пришлось рассматривать предложение - Касадо сразу заявил, что намерен играть только за Барселону.

Испанец даже не стал вести переговоры с Челси, он сразу заявил, что намерен бороться за место в каталонской команде и выигрывать с ней титула.

Накануне хавбек подписал новый контракт до 2028 года с отступными в 100 млн евро.

Ранее также сообщалось, какие требование Винисиус выдвинул Реалу.

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