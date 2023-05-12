Вест Хэм - АЗ 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций 11.05.2023

В четверг, 11 мая, в рамках первого матча 1/2 финала Лиги конференций Вест Хэм на своем поле принимал АЗ.

Нидерландский клуб вышел вперед под занавес первого тайма благодаря голу Райндерса.

Уже в средине второй половины встречи Бенрахма восстановил паритет, реализовав пенальти.

Казалось, что матч завершится вничью, но на 76-й минуте Антонио забил победный гол в ворота АЗ.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вест Хэм - АЗ:

Вест Хэм - АЗ 2:1

Голы: Бенрахма, 67, Антонио, 76 - Райндерс, 42

Вест Хэм: Ареоля - Керер, Зума, Агер, Крессвелл - Соучек, Райс - Боуэн, Пакета, Бенрахма (Форнальс 90) - Антонио (Ингз 80)

АЗ: Райан - де Вит, Хатцидиакос, Беукема, Сугавара - Райндерс, Класе - ван Бредероде (Михайлович 80), Мейнанс, Одгор (Майкель 69) - Павлидис

Источник: MEGOGO