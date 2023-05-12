Вест Хэм - АЗ 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций 11.05.2023
В четверг, 11 мая, в рамках первого матча 1/2 финала Лиги конференций Вест Хэм на своем поле принимал АЗ.
Нидерландский клуб вышел вперед под занавес первого тайма благодаря голу Райндерса.
Уже в средине второй половины встречи Бенрахма восстановил паритет, реализовав пенальти.
Казалось, что матч завершится вничью, но на 76-й минуте Антонио забил победный гол в ворота АЗ.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вест Хэм - АЗ:
Вест Хэм - АЗ 2:1
Голы: Бенрахма, 67, Антонио, 76 - Райндерс, 42
Вест Хэм: Ареоля - Керер, Зума, Агер, Крессвелл - Соучек, Райс - Боуэн, Пакета, Бенрахма (Форнальс 90) - Антонио (Ингз 80)
АЗ: Райан - де Вит, Хатцидиакос, Беукема, Сугавара - Райндерс, Класе - ван Бредероде (Михайлович 80), Мейнанс, Одгор (Майкель 69) - Павлидис
Источник: MEGOGO